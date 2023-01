Soirée Pot au feu – Mique Saint-Chamassy Saint-Chamassy Saint-Chamassy Catégories d’Évènement: Dordogne

Soirée Pot au feu – Mique Salle des fêtes Saint-Chamassy Dordogne

2023-02-11 20:00:00

Saint-Chamassy

Dordogne

Dordogne Saint-Chamassy Soirée Pot au feu – mique avec animation dansante. Au menu :

Apéritif,

vermicelle,

pot au feu

mique,

salade,

fromage,

tiramisu,

café,

vin Vente de vin en bouteille. Sur réservation.

©Wikimedia

