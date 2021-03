Ambazac En ligne - Teams - 3iL Ambazac Soirée Portes Ouvertes – Virtuelle En ligne – Teams – 3iL Ambazac Catégorie d’évènement: Ambazac

Retrouvez 3iL Ingénieurs et son équipe le 9 mars 2021 à partir de 18h en visio-conférence à l’occasion de sa soirée portes ouvertes ! **18h/18h30 : Préentation de nos domaines de spécialité numériques** : robotique, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, développement, infratsructures… **18h30/20h : rencontre avec nos conseillers en formation** à votre écoute et qui répondront à l’ensemble de vos questions. L’ensemble des rencontres sera en visio conférence, vous recevrez le lien pour vous connecter quelques heures avant votre rendez-vous. Choisissez la plage horaire qui vous convient le mieux : entre 18h30 et 20h avec le conseiller de votre choix.

Gratuit – A distance sur Teams

En ligne – Teams – 3iL 43, rue Sainte-Anne 87000 Limoges Ambazac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-09T18:00:00 2021-03-09T20:00:00

Ambazac En ligne - Teams - 3iL 43, rue Sainte-Anne 87000 Limoges Ambazac