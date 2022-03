Soirée Portes Ouvertes – spéciale Poursuites d’études Epitech Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Soirée Portes Ouvertes – spéciale Poursuites d’études Epitech Nancy, 22 mars 2022, Nancy. Soirée Portes Ouvertes – spéciale Poursuites d’études

Epitech Nancy, le mardi 22 mars à 17:00

Venez découvrir nos MSc Pro lors de notre Soirée Portes Ouvertes, et échangez avec nos étudiants et nos équipes durant une visite personnalisée ! RDV le mardi 22 mars de 17h à 20h sur notre campus de Nancy Inscription recommandée

Gratuit, sur inscription

Titulaire d’un bac +2/3, vous avez envie de poursuivre vos études dans l’informatique ! Venez découvrir les MSc Pro d’Epitech ! Epitech Nancy 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T17:00:00 2022-03-22T20:00:00

