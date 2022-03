Soirée Portes ouvertes Holberton School Lille Plaine images – Imaginarium, 8 mars 2022, Tourcoing.

Envie d’intégrer une école de code innovante et de vous former à un métier d’avenir ? ? On vous attend à notre soirée portes ouvertes en mode “afterwork” le mardi 8 mars sur notre campus Lillois à la Plaine Images (Lille métropole) ? ✅ Rencontrez l’équipe Holberton Lille ! ✅ Découvrez le programme – la méthodologie innovante #montessori ✅ Apprenez-en plus sur nos spécialisations : Machine Learning, Blockchain, Dev Web, AR/VR ✅ Informez-vous sur le process d’admission en ligne et Gratuit ✅ Renseignez-vous sur les modalités de financement adaptées ✅ 18h00 – Conférence : animée par Benoit DENOT, Directeur du Campus Inscrivez-vous, on vous attend ? [https://bit.ly/3poLW5I](https://bit.ly/3poLW5I)

Gratuit, sur inscription

Plaine images – Imaginarium 99a boulevard Descat, Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T17:00:00 2022-03-08T19:00:00