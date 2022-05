Soirée popote ! Galerie de Mademoiselle From Armentières Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Soirée découverte des repas des tranchées : du matériel à la cuisine militaire en passant par les rations et les nombreuses anecdotes . Dégustation insolite garantie! Partagez le repas des poilus et des Tommies ! Entrée : Planche de charcuteries et sa tartine de smout Plat : Rata Dessert: recette typique d’époque café 1 boisson

sur inscription, Tarif adulte 18€, tarif – de 12 ans 13€

la galerie Melle from Armentières vous propose une soirée Popote dans les tranchées ! Vivez une expérience culinaire historique ! Galerie de Mademoiselle From Armentières 34 Place Saint Vaast Armentières Armentières Nord

