Salle Polyvalente, le samedi 27 novembre à 20:00

Soirée Pop Rock détail Rock le Samedi 27 Novembre 2021 à 20 heure à la Salle Polyvalente de la Boissière de Montaigu. Soirée organisée par le Comité des Fêtes et animée par Hop Evénement Tarifs: 5€ pour les + de 18 ans Pass sanitaire obligatoire – Restauration sur place

