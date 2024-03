Soirée Pop-Rock Domaine El Campo Mées, vendredi 12 avril 2024.

Soirée Pop-Rock Domaine El Campo Mées Landes

́ avec 5 musiciens, ̧ ?!

A partir de 19h30 le bar sera ouvert avec des planches de charcuteries, fromages, pâtés, etc…

Dès 21h, venez enflammer la piste de danse aux côtés des « BORN Rock » 5 musiciens qui vous proposent plus de deux heures de covers pop/rock.

Tous les tubes de la musique Anglo-Saxonne de 1970 à nos jours Bowie, U2, Prince, Rem, The Eagles, Coldplay, Green Day, Radiohead, The Doors… ! 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Domaine El Campo 1011 route de Constantine

Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée Pop-Rock Mées a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Grand Dax