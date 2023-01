Soirée Pop-Rock à Vinneuf ! Vinneuf Vinneuf Vinneuf Catégories d’Évènement: Vinneuf

Yonne

Soirée Pop-Rock à Vinneuf ! Vinneuf, 28 janvier 2023, Vinneuf Vinneuf. Soirée Pop-Rock à Vinneuf ! 7 Rue du Général de Gaulle Salle Polyvalente de Vinneuf Vinneuf Yonne Salle Polyvalente de Vinneuf 7 Rue du Général de Gaulle

2023-01-28 – 2023-01-28

Salle Polyvalente de Vinneuf 7 Rue du Général de Gaulle

Vinneuf

Yonne Vinneuf EUR 20 20 Samedi 28 janvier 2023 à 20h30, rendez-vous à la salle polyvalente de Vinneuf pour une soirée Pop-Rock organisée par l’association des Amis du Patrimoine de Vinneuf ! 20 euros l’entrée

Une coupe de crémant offerte contact@vinneufamispatrimoine.com https://www.vinneufamispatrimoine.com/ Salle Polyvalente de Vinneuf 7 Rue du Général de Gaulle Vinneuf

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Vinneuf, Yonne Autres Lieu Vinneuf Adresse Vinneuf Yonne Salle Polyvalente de Vinneuf 7 Rue du Général de Gaulle Ville Vinneuf Vinneuf lieuville Salle Polyvalente de Vinneuf 7 Rue du Général de Gaulle Vinneuf Departement Yonne

Vinneuf Vinneuf Vinneuf Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vinneuf-vinneuf/

Soirée Pop-Rock à Vinneuf ! Vinneuf 2023-01-28 was last modified: by Soirée Pop-Rock à Vinneuf ! Vinneuf Vinneuf 28 janvier 2023 7 Rue du Général de Gaulle Salle Polyvalente de Vinneuf Vinneuf Yonne Vinneuf Vinneuf Yonne Yonne

Vinneuf Vinneuf Yonne