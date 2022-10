Soirée Pomegranate Sounds Dub Samuran Samuran Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes Samuran BRAM A DUB ( à Bramevaque) et du NESTIVAl, Pomegranate Sounds et Badkalys (Heartical Ites Sound) unissent leur forces pour une sélection 100% « Dub to Digital to Roots » sur un sound system artisanal. La soirée sera précédée de l’Assemblée Générale de l’association Pomegrenate Sounds organisatrice du NESTIVAL. Entrée et participation libre mais nécessaire

Bar sur place. pomegranatesounds@gmail.com https://pomegranatesounds.bandcamp.com/?fbclid=IwAR1AOpNtIUvp8nC32ugVuEsj2Bk1BkbsLbYhMbZ0_0v2LbwY5M1C0Z_f0io à la salle des fêtes SAMURAN Samuran

