Soirée POLE NORD Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Soirée POLE NORD Saint-Vincent-de-Tyrosse, 20 janvier 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse . Soirée POLE NORD Pôle Sud, centre de formations musicales Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Voie Romaine Pôle Sud, centre de formations musicales

2023-01-20 – 2023-01-20

Voie Romaine Pôle Sud, centre de formations musicales

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes EUR 6 groupes (amateurs et professionnels) se succèderont sur la scène extérieure suivis d’un DJ set.

Buvette et restauration sur place. Une collecte de produits alimentaires et d’hygiène au bénéfice des Restos du Cœur sera organisée à cette occasion. Soirée proposée par le service culture de MACS en collaboration avec Landes Musiques Amplifiées, les CMR Landes et le Conservatoire des Landes. Une soirée conviviale pour fêter la musique et mettre en lumière les groupes qui répètent dans les studios de Pôle Sud. Communauté de communes MACS / service Culture Macs

Voie Romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Voie Romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Voie Romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse Departement Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-de-tyrosse/

Soirée POLE NORD Saint-Vincent-de-Tyrosse 2023-01-20 was last modified: by Soirée POLE NORD Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 20 janvier 2023 centre de formations musicales Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Landes Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes