Paris

Soirée : Polar sur la ville Médiathèque Marguerite Yourcenar, 10 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 19h00 à 21h30

gratuit

Dans le cadre de notre exposition « Polar sur la ville » nous vous proposons une soirée unique : lectures en musique suivies de la projection du film d’Igor Tuveri « 5 est le numéro parfait » ! Dans le cadre de notre exposition « Polar sur la ville » nous vous proposons une soirée unique autour de ce thème.

Au programme :

19h : lectures en musique d’extraits de romans policiers

19h30 : projection du film 5 est le numéro parfait d'Igor Tuveri Jeudi 10 mars à 19h Entrée libre, dans la limite des places disponibles Auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray Paris 75015

