Ludo-bibliothèque d’Ondres, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Profitons de l’ambiance nocturne des Nuits de la lecture pour une soirée polar sous le signe de la vengeance : lecture de nouvelles policières, scènes de crime, intrigues, vengeance et secret… vous allez avoir des sueurs froides ! Lectures de nouvelles policières Ludo-bibliothèque d’Ondres 211 chemin de Tambourin 40440 Ondres Ondres Landes

