Moselle

SOIREE POLAR AVEC COLLATION – LA MAUVAISE HABITUDE D’ETRE SOI ET AUTRE CONTE Beyren-lès-Sierck, 18 septembre 2021, Beyren-lès-Sierck. SOIREE POLAR AVEC COLLATION – LA MAUVAISE HABITUDE D’ETRE SOI ET AUTRE CONTE 2021-09-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-18 22:00:00 22:00:00 rue de Gandren Foyer socio-culturel “le clos”

Beyren-lès-Sierck Moselle Beyren-lès-Sierck La victime de l’assassinat peut-elle être encore vivante ou refuse-t-elle d’accepter son sort ? L’enquêtrice s’est-elle échappée d’un asile ?

Extrait :

« – Réfléchissez. Je ne suis pas morte, puisque je vous parle.

– Ce sont vos derniers réflexes. Juste des influx nerveux. Comme les canards à qui on coupe la tête.

– Est-ce que je rêve ? Je le saurais si j’étais morte.

– Je ne suis pas philosophe. Si vous persistez à nier votre assassinat, le juge risque de vous inculper pour faux témoignage. Il arrive un moment où la hargne contestataire devient un trouble à l’ordre public. » Lucile Nabonnand_01 dernière mise à jour : 2021-08-09 par

