SOIRÉE POÉZIK SPÉCIALE SAINT-VALENTIN MAISON JULLIAN Béziers, mercredi 14 février 2024.

Poézik ce sont deux comédiens qui, grâce à une lecture théâtralisée et mise en espace, donnent vie à des textes poétiques en musique. Pour cette soirée spéciale pour la fête des amoureux, venez partager un dîner ponctué de lectures poétiques, romantiques et érotiques.

Places limitées.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14

1 Chemin de Hallage

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement SOIRÉE POÉZIK SPÉCIALE SAINT-VALENTIN MAISON JULLIAN Béziers a été mis à jour le 2024-02-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE