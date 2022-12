SOIRÉE POÉTIQUE SUIVIE D’UN ATELIER D’ÉCRITURE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Horaire: à 18h Soirée poétique suivie d’un atelier d’écriture – par l’Association Cadence Art Vocal

Simone Rivier présente le poète palestinien Mahmoud Darwich – Thème d’écriture à préparer : « Déracinement, départs, migration, exil… »

Maison du Temps Libre – Gratuit – Adhésion annuelle à l’association 10 € – Infos : mw.cadence@free.fr mw.cadence@free.fr +33 6 27 30 11 14 Palavas-les-Flots

