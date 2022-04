Soirée poétique : Francis Jammes, un poète d’aujourd’hui Maison de la Nouvelle-Aquitaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée poétique : Francis Jammes, un poète d’aujourd’hui Maison de la Nouvelle-Aquitaine, 12 avril 2022, Paris. Soirée autour du poète Francis Jammes (1868-1938) qui mettra la région béarnaise à l’honneur le 12 avril à partir de 19h

Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 19h00 à 22h00

payant Adhérent Béarnais de Paris ou asso. F. Jammes 10 € Non adhérent : 15 € Soirée autour du poète Francis Jammes (1868-1938), qui vécut dans le sud-ouest pyrénéen. Évocation de sa vie et de son œuvre, lecture de poèmes et chants. Un pot béarnais clôturera la soirée. Maison de la Nouvelle-Aquitaine 21 rue des Pyramides Paris 75001 Contact : bearnaisdeparis@gmail.com https://www.facebook.com/LesBearnaisdeParis https://www.helloasso.com/associations/les-bearnais-de-paris/evenements/soiree-francis-jammes Réservation obligatoire

