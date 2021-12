Soirée poétique et musicale Médiathèque de Domfront en Poiraie, 21 janvier 2022, Domfront.

Soirée poétique et musicale

Médiathèque de Domfront en Poiraie, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

La médiathèque de Domfront-en-Poiraie s’associe aux sixièmes Nuits de la lecture nationales en proposant, le vendredi 21 janvier 2022 à 20 h 30, une soirée littéraire et musicale gratuite : pages de Victor Hugo, présence du romancier Thierry Fresne, guitare de Jean-François Segers. Le tout dans une médiathèque tapissée d’une exposition conçue par la Bibliothèque nationale de France et prêtée par la Médiathèque départementale de l’Orne : Victor Hugo l’homme océan. En 2022, Victor Hugo a été choisi comme fil conducteur des Nuits de la lecture, qui arborent pour devise le « Aimons toujours ! Aimons encore ! » qu’un poème des Contemplations adresse à la femme aimée. Mais un autre poème du recueil reprend les mêmes mots pour leur donner une acception qui va bien au-delà de la passion amoureuse et fait du verbe aimer le maître-mot de la Nature et un principe social essentiel. Sans doute Napoléon III est-il la plus célèbre des exceptions que Hugo faisait à cette injonction. Mais le créateur de monseigneur Myriel, de Jean Valjean, de Fantine dans Les Misérables est aussi celui qui a osé prôner l’éradication de la misère, appeler de ses vœux la restitution à la Chine des trésors pillés lors du sac du Palais d’été, combattre inlassablement la peine de mort, et vouloir que de la prison on sorte grandi, comme d’une école… Sans prétendre du tout à l’exhaustivité, évidemment impossible dès que l’on aborde l’océan hugolien, nous entendrons quelques pages poétiques et épistolaires dans lesquelles, de sa jeunesse à sa vieillesse, la figure majeure du romantisme français a célébré l’amour, aux différents sens du terme. Certaines de ces pages sont des classiques, qui n’en finissent pas de révéler leur richesse. Mais l’amour de la lecture qui nous réunira ce soir-là est aussi tissé de la saveur de la découverte. Place donc à Thierry Fresne, qui sera présent parmi nous à l’occasion de la toute récente parution du roman Cette nuit qui fut le jour aux éditions lyonnaises du Vampire actif, animées par Hugues Béesau : le récit de l’attente du grand amour, puis de son souvenir douloureux et émerveillé, chez un être qui aspire à vivre aussi intensément que les personnages de Wagner ou de Claudel. Idéal chimérique semble-t-il, qui confine le héros dans une sorte de solitude aristocratique, mais qui ne l’empêche pas, à l’occasion, d’être ému par le spectacle des fidélités ordinaires. On retrouve, dans ce roman, la langue superbe que Thierry Fresne a précédemment mise en œuvre dans son très original Journal d’un signet (paru en 2019 aux mêmes éditions). Nous en entendrons aussi des pages qui, en donnant vie et voix à un humble marque-pages, compagnon de vie d’une élégante lectrice, sont une déclaration d’amour aux livres et aux lecteurs. Un tour de force littéraire. Mille et un mots à goûter ensemble, donc, dans la ferveur de la passion qui nous réunira, avec en plus, comme pour les héros mélomanes de Thierry Fresne, la joie d’émotions musicales, distillées par la guitare classique de Jean-François Segers : Albeniz, Debussy, Haendel devraient être au programme, entre autres.

Médiathèque de Domfront en Poiraie 36 rue du Docteur Barrabé 61700 Domfront Domfront Orne



