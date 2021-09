Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Soirée Poétique “Autour de Jean Follain” Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

A l'occasion de l'exposition Madeleine Dinès, présentée au Musée et du Prix Jean Follain de la ville de Saint-Lô, l'association "Lire à Saint-Lô" vous propose une soirée poétique à la médiathèque "La Source". Au programme : > La Maison d'argile : immersion dans l'oeuvre du poète, par Janine Mesnildrey et Jean-François Bouvier (durée 30 mn). > Florilège de prose poétique : lecture d'extraits des 4 derniers lauréats du Prix Follain par les Haut-parleurs (durée 30 mn). Réservation obligatoire.

+33 2 33 72 52 53

