Valence Drôme Faire entendre la langue arabe à travers les voix de six poètes contemporains, femmes et hommes du Moyen-Orient et du Maghreb et d’un poète ancien de l’Espagne Omeyyade, c’est l’objectif d’Ahmad QAMMOUCH et Aline PRESUMEY. mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr +33 4 75 42 57 86 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence

