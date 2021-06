Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Soirée Poésie Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Soirée Poésie Saint-Céré, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Céré. Soirée Poésie 2021-06-13 20:30:00 – 2021-06-13 Théâtre de l’Usine Avenue du docteur Roux

Saint-Céré Lot Saint-Céré Venez entendre les voix de la Poésie le 13 Juin au Théâtre de l’Usine à 20h30 : des textes, des chansons pour fêter les 100 ans de Brassens… une fête à partager avec la Troupe Ephémère du Lieu Commun.

+33 6 47 03 86 12

Réservation conseillée car nombre de places limité. lieucommun

