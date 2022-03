Soirée Poésie & Musique Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Soirée Poésie & Musique Saint-Pol-de-Léon, 6 mai 2022, Saint-Pol-de-Léon. Soirée Poésie & Musique Espace des Minimes 45 Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon

2022-05-06 – 2022-05-06 Espace des Minimes 45 Rue des Minimes

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon “Poèmes hétéroclites et histoires en vers” : Poésies d’André Stagnaro, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Jean de La Fontaine, Jacques Prévert… Musiques de Frédéric Chopin, Franz Schubert, Robert Schumann, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns… Ensemble le Déluge, Pauline Bartissol, violoncelle ; Laurent Wagschal, piano ; Bertrand Pazos, comédien. lechantdelarive@gmail.com +33 6 63 37 03 18 http://www.billetweb.fr/poesieetmusique “Poèmes hétéroclites et histoires en vers” : Poésies d’André Stagnaro, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Jean de La Fontaine, Jacques Prévert… Musiques de Frédéric Chopin, Franz Schubert, Robert Schumann, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns… Ensemble le Déluge, Pauline Bartissol, violoncelle ; Laurent Wagschal, piano ; Bertrand Pazos, comédien. Espace des Minimes 45 Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Espace des Minimes 45 Rue des Minimes Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville Espace des Minimes 45 Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Departement Finistère

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon/

Soirée Poésie & Musique Saint-Pol-de-Léon 2022-05-06 was last modified: by Soirée Poésie & Musique Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 6 mai 2022 finistère saint-pol-de-léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère