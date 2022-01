Soirée poésie Le Cercle des Poètes disPerchés Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Soirée poésie Le Cercle des Poètes disPerchés Nogent-le-Rotrou, 28 janvier 2022, Nogent-le-Rotrou. Soirée poésie Le Cercle des Poètes disPerchés Nogent-le-Rotrou

2022-01-28 19:00:00 – 2022-01-28 21:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Le Circonflexe, café culturel associatif, vous propose une soirée poésie Le cercle des poètes disPerchés, animé par Clothaire. Petite restauration possible. Le Circonflexe, café culturel associatif, vous propose une soirée poésie Le cercle des poètes disPerchés, animé par Clothaire. Petite restauration possible. contact@lecirconflexe.com +33 2 37 49 70 90 Le Circonflexe, café culturel associatif, vous propose une soirée poésie Le cercle des poètes disPerchés, animé par Clothaire. Petite restauration possible. circonflexe

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Soirée poésie Le Cercle des Poètes disPerchés Nogent-le-Rotrou 2022-01-28 was last modified: by Soirée poésie Le Cercle des Poètes disPerchés Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28 janvier 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir