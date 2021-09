Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Soirée Poésie et chants dans le cadre de la Xème édition du Festival Occitan Mascaret : Paulina Kamakine (poèmes) + Coralie Nazabal (Chants gascons de Miquèu Ba Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Soirée Poésie et chants dans le cadre de la Xème édition du Festival Occitan Mascaret : Paulina Kamakine (poèmes) + Coralie Nazabal (Chants gascons de Miquèu Ba Lacanau, 9 octobre 2021, Lacanau. Soirée Poésie et chants dans le cadre de la Xème édition du Festival Occitan Mascaret : Paulina Kamakine (poèmes) + Coralie Nazabal (Chants gascons de Miquèu Ba 2021-10-09 – 2021-10-09 Salle des fêtes 21 Avenue Albert François

Lacanau Gironde Lacanau +33 7 68 36 36 06 dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT Médoc Atlantique

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Salle des fêtes 21 Avenue Albert François Ville Lacanau lieuville 44.98016#-1.07394