Soirée Poésie et Chant Teyssieu, 16 avril 2022, Teyssieu. Soirée Poésie et Chant Teyssieu

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16

Teyssieu Lot Sur un air de veillée d’antan, les Amis de la Tour de Teyssieu organise une veillée au coin du feu avec poésie, chants, musique. Covoiturage RV 20 heures au pied de la tour. Chacun apporte ses pantoufles. Lot Tourisme

