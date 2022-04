Soirée poésie chanson et musique “Autour de Pablo Neruda” Cartelègue Cartelègue Catégories d’évènement: Cartelègue

Gironde

Soirée poésie chanson et musique “Autour de Pablo Neruda” Cartelègue, 20 mai 2022, Cartelègue. Soirée poésie chanson et musique “Autour de Pablo Neruda” Le Bourg 18, rue des 4 lieues Cartelègue

2022-05-20 19:30:00 – 2022-05-20 Le Bourg 18, rue des 4 lieues

Cartelègue Gironde Cartelègue EUR Dans le prolongement de la soirée au Zoétrope et dans l’esprit d’ouverture sur le Chili que nous donnons à ces rencontres, en partenariat avec le 4L café, café associatif de Cartelègue, nous proposons une soirée lecture musicale des poèmes de Pablo Neruda, militant, homme politique, figure emblématique du Chili et prix Nobel de littérature en 1971 (Le Chant Général, 1950). Au menu : apéro-tapas (type “auberge espagnole”), lecture en espagnol et en français de poésies de Pablo Neruda, chant et musique de Ninozka et Enrique, pour un concert de musique chilienne. Rendez-vous à 19h30 pour un apéro-tapas, type “auberge espagnole”.

Soirée organisée en partenariat avec le 4L-Café, café associatif Dans le prolongement de la soirée au Zoétrope et dans l’esprit d’ouverture sur le Chili que nous donnons à ces rencontres, en partenariat avec le 4L café, café associatif de Cartelègue, nous proposons une soirée lecture musicale des poèmes de Pablo Neruda, militant, homme politique, figure emblématique du Chili et prix Nobel de littérature en 1971 (Le Chant Général, 1950). Au menu : apéro-tapas (type “auberge espagnole”), lecture en espagnol et en français de poésies de Pablo Neruda, chant et musique de Ninozka et Enrique, pour un concert de musique chilienne. Rendez-vous à 19h30 pour un apéro-tapas, type “auberge espagnole”.

Soirée organisée en partenariat avec le 4L-Café, café associatif Dans le prolongement de la soirée au Zoétrope et dans l’esprit d’ouverture sur le Chili que nous donnons à ces rencontres, en partenariat avec le 4L café, café associatif de Cartelègue, nous proposons une soirée lecture musicale des poèmes de Pablo Neruda, militant, homme politique, figure emblématique du Chili et prix Nobel de littérature en 1971 (Le Chant Général, 1950). Au menu : apéro-tapas (type “auberge espagnole”), lecture en espagnol et en français de poésies de Pablo Neruda, chant et musique de Ninozka et Enrique, pour un concert de musique chilienne. Rendez-vous à 19h30 pour un apéro-tapas, type “auberge espagnole”.

Soirée organisée en partenariat avec le 4L-Café, café associatif Estuaire Gironde

Le Bourg 18, rue des 4 lieues Cartelègue

dernière mise à jour : 2022-04-16 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

Détails Catégories d’évènement: Cartelègue, Gironde Autres Lieu Cartelègue Adresse Le Bourg 18, rue des 4 lieues Ville Cartelègue lieuville Le Bourg 18, rue des 4 lieues Cartelègue Departement Gironde

Cartelègue Cartelègue Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cartelegue/

Soirée poésie chanson et musique “Autour de Pablo Neruda” Cartelègue 2022-05-20 was last modified: by Soirée poésie chanson et musique “Autour de Pablo Neruda” Cartelègue Cartelègue 20 mai 2022 Cartelègue Gironde

Cartelègue Gironde