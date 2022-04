Soirée poésie avec Julien Bucci Librairie Le Biglemoi Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Soirée poésie avec Julien Bucci Librairie Le Biglemoi, 7 avril 2022, Lille. Soirée poésie avec Julien Bucci

Librairie Le Biglemoi, le jeudi 7 avril à 19:00

Résumé : Prends ces mots pour tenir a été écrit lorsque l’auteur a appris que sa mère se récitait à voix haute des bribes de poèmes, appris par cœur, pour atténuer sa douleur. Révélation d’apprendre que sa mère et lui usaient des mêmes remèdes pour conjurer le mal. À l’occasion de la parution de Prends ces mots pour tenir publié aux Éditions La Boucherie littéraire. Librairie Le Biglemoi 124 Rue Pierre Legrand, 59000 Lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T21:00:00

