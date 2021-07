Le Tiercent Le Tiercent Ille-et-Vilaine, Le Tiercent Soirée poésie au château du Tiercent Le Tiercent Le Tiercent Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Tiercent

Soirée poésie au château du Tiercent Le Tiercent, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Le Tiercent. Soirée poésie au château du Tiercent 2021-07-21 – 2021-07-21

Le Tiercent Ille-et-Vilaine Le Tiercent Lors d’une soirée poésie découvrez le château du Tiercent ainsi que les récits de l’écrivaine et poète Terez Bardaine. Installez dans le jardin du château vous pourrez écouter les nouvelles et poésies raconter par leur auteur. Au programme :

20h15 | Visite commentée du parc du château donnée par le nouveau propriétaire

21h | Récit de Terez Bardaine Rendez-vous le 21 juillet au château du Tiercent. Entrée gratuite. +33 6 87 43 65 12 Lors d’une soirée poésie découvrez le château du Tiercent ainsi que les récits de l’écrivaine et poète Terez Bardaine. Installez dans le jardin du château vous pourrez écouter les nouvelles et poésies raconter par leur auteur. Au programme :

20h15 | Visite commentée du parc du château donnée par le nouveau propriétaire

21h | Récit de Terez Bardaine Rendez-vous le 21 juillet au château du Tiercent. Entrée gratuite. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Tiercent Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Tiercent Adresse Ville Le Tiercent lieuville 48.35101#-1.4028