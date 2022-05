Soirée pleine lune et bain de forêt

2022-07-13 – 2022-07-14 EUR Et si nous partions pour une nuit hors du temps accompagné des énergies de la Pleine Lune du 13 Juillet ? Un moment en tribu dans un lieu magique rempli de belles ondes. Marche d'une heure vers un lieu magique pour un pique-nique suivi d'un soin collectif en nature alliant les énergies de la Lune, du Zodiaque et du Reiki. Nous rejoindrons ensuite le lieu où nous passerons la nuit pour un moment autour d'un feu avant d'aller rejoindre une douce nuit. Le lendemain, après le petit déjeuner, nous explorerons les 5 sens en pleine nature à l'aide des énergies du Reiki, des pratiques de sylvothérapie et bien sur d'autres surprises. Chacun pourra aller à son rythme et profiter de ce qui l'inspire. Le tout dans un lieu totalement privatisé pour le groupe et même un bain nordique ! Pension complète avec des repas bio et vegan. Nuitée en dortoir.

