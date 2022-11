SOIRÉE PLATT « GLAWE IHR ÀN HEXE » Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Moselle L’Association Arpège a le plaisir de vous convier à sa soirée Platt « Glawe ihr à, Hexe ».

Au programme :

Lecture des textes de Joseph Feisthauer, intervention de M. Altenkirch en dialecte sarrois (présentation de divers aspects des croyances locales d’antan) et récital du musicien interprète de talent Elvis Stengel.

Petite restauration sur place. galerie.arpege@gmail.com https://galerie-arpege.wixsite.com/galerie-arpege Association Arpège

