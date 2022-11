[Soirée] Planches & jeux Offranville Offranville Catégories d’évènement: Offranville

Seine-Maritime

[Soirée] Planches & jeux Offranville, 9 décembre 2022, Offranville.

Salon de thé 'Enchanthés' Offranville Seine-Maritime

2022-12-09 19:00:00

Seine-Maritime Rendez-vous dans le joli salon de thé intergénérationnel ‘Enchanthés’.

Le principe de ce lieu est de pouvoir jouer, découvrir et acheter des jeux de société tout en pouvant déguster des boissons de qualité ; des collations « faites maison » entièrement réalisées avec des produits sélectionnés avec soin. Enchanthés propose une soirée planches et jeux. Le principe : une partie de jeux de sociétés autour d’une planche à partager. Moment convivial garanti ! ccomalamaison@orange.fr +33 6 63 08 55 29 https://enchanthes.wixsite.com/enchanthes Offranville

