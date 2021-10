Mont-sur-Meurthe Mont-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle, Mont-sur-Meurthe SOIRÉE PLAISIR D’AUTOMNE Mont-sur-Meurthe Mont-sur-Meurthe Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Mont-sur-Meurthe

SOIRÉE PLAISIR D’AUTOMNE Mont-sur-Meurthe, 20 novembre 2021, Mont-sur-Meurthe. SOIRÉE PLAISIR D’AUTOMNE 2021-11-20 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-20 rue des écoles Foyer de Mont-sur-Meurthe

Mont-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle Le Centre Social La Renardière a le plaisir de vous convier à notre soirée “Plaisir d’Automne” autour d’un repas automnal afin de fêter le Beaujolais Nouveau avec la présence du groupe Le CAVE pour accompagner cette soirée en musique.

Le Samedi 20 Novembre 2021 à 19h au Foyer de Mont-Sur-Meurthe, rue des écoles (bâtiment entre l’école et le périscolaire).

Au menu : assiette campagnarde avec râpés de pommes de terre, charcuterie, salade verte, fromage et dessert.

Tarif : 10€ par personne, 8€ pour les – de 12 ans . Les boissons ne sont pas incluses, elles seront à acheter sur place.

Réservation jusqu’au 12 Novembre 2021. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

