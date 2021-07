Rochejean Rochejean Doubs, Rochejean Soirée pizzas festives – marché paysan Rochejean Rochejean Catégories d’évènement: Doubs

Rochejean Doubs Rochejean Venez déguster les pizzas bio à la ferme pédagogique de la Batailleuse à Rochejean.

Les pizzas bio : Marguerite, jardinière; fermière ou fromagère.

20 août à 17h : petit marché paysan

Réservation au 03 81 49 91 84

Paiement en chèque et espèces.

