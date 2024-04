Soirée pizza des jeunes Locaux de l’EVS Uhart-Cize, jeudi 18 avril 2024.

Soirée pizza des jeunes Locaux de l’EVS Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Vous avez envie de vous investir ? Vous avez entre 13 ans et 25 ans ? Vous aimez mener des projets à bien, partager, rencontrer les autres, rigoler et bouger. Rejoignez le groupe de jeunes pour les projets et animations 2024/2025. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:30:00

fin : 2024-04-18

Locaux de l’EVS 8 route d’Arnéguy

Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée pizza des jeunes Uhart-Cize a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Pays Basque