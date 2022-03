Soirée pizza à Trémargat Tremargad – Trémargat Trémargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tremargad – Trémargat, le samedi 5 mars à 17:30

Juste avant, à 17h30, vous pourrez voir le spectacle tout public “Le plus petit cirque du Monde” (en français) de Samuel Peron au Tremargad Kafe (gratuit).

Il est recommandé de réserver sa pizza avant.

Soirée pizza cuite au feu de bois avec Div Yezh Larruen dans le théâtre de verdure au bourg de Trémargat à partir de 18h30.

2022-03-05T17:30:00 2022-03-05T22:30:00

