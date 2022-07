Soirée piscine Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Soirée piscine

Rue du 8 mai 1945 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

2022-07-08 19:00:00 – 2022-07-08 22:00:00

Au centre aquatique de Villedieu Intercom, de 19h à 22h. Réservé aux 12-17 ans. Vente de gâteaux et boissons sur place. Musique & mix tape. 4€ l'entrée.

