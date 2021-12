Orléans Le complexe nautique de La Source Loiret, Orléans Soirée “piscine sous les tropiques” Le complexe nautique de La Source Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Vendredi 17 décembre, rendez-vous au complexe nautique de La Source pour une soirée piscine sous les tropiques ! Au programme : cocktail de jus de fruits, musique DJ, structure gonflable… Tarifs : * Paiement sur place * Tarif Plein : 10,50 € * Tarif réduit – de 26 ans et CNAS pour Evénements exceptionnels 6,20 € Transports : * Bus ligne 13, Tram A, station « l’indien »

