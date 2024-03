Soirée pirates Jacky et la piraterie Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Soirée pirates Jacky et la piraterie Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Jacky a décidé de devenir pirate !Enfants

Magie, ventriloquie et chansons

Cie les Crapules



Non mais c’est la meilleure ! Jacky a décidé de devenir pirate ! Peut-être pour le carnaval ? Pas du tout, il va se transformer en véritable corsaire pour partir à l’abordage. Le voilà parti à la recherche de la clé du coffre aux trésors, dérobée par un terrible malabar !



Mais difficile de partir à l’abordage d’une île, quand la carte au trésor, les épées et les costumes ont disparu. Voilà qui s’annonce compliqué, heureusement que les enfants sont là pour aider Jacky dans ses aventures, grâce à la magie une équipe de supers héros larguera les amarres sur le pont du bateau.



N’oubliez pas vos accessoires pour cette soirée haute en couleurs ! 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

