**Soirée Pirates organisée par la MJC de Castanet-Tolosan au profit du Secours Populaire** 20h30 – Concert avec Libertalia – Salle Jacques Brel A chaque concert, le public est invité à chanter et tanguer au son de chants de marins revisités, de musiques celtiques et de compositions vieillies en fûts de chêne… Chaque concert est un voyage depuis les contrées celtiques jusqu’aux Caraïbes, aux rivages Barbaresques et à Madagascar. Entrée : 6€ pour tous (une partie des bénéfices sera reversée au Secours Populaire de Castanet-Tolosan) Pass Sanitaire obligatoire Buvette sur place

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:30:00

