Marmande

Soirée Pique-nique et ciné plein air Marmande, 27 août 2021, Marmande. Soirée Pique-nique et ciné plein air 2021-08-27 – 2021-08-27 Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac

Marmande Lot-et-Garonne EUR Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Marmande présente une soirée pique-nique et un ciné plein air.

19h : soirée pique-nique. Sur inscription à la Maison des Marmandais. Animée par le groupe de flamenco « Flamen’Co soy ».

21h : Ciné plein air. Projection du film « Ballerina ». Entrée libre. Maison des Marmandais dernière mise à jour : 2021-08-06 par

