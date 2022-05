Soirée Pique-nique astronomique au château Royal d’Amboise Amboise Amboise AmboiseAmboise Catégories d’évènement: Amboise

Amboise Indre-et-Loire Amboise Indre-et-Loire Amboise La soirée se prolonge au delà du coucher du soleil et met assurément des étoiles dans les yeux de nos convives ! Au programme : découvrez commentée de la voûte céleste, assurée par les Cercles astronomiques de Touraine. Balance, Scorpion, Couronne australe, Centaure…il s’agit de profiter des conditions d’observation souvent exceptionnelles offertes par les terrasses du château pour découvrir les constellations visibles à cette période. Expérience à vivre en famille !

Au programme : découvrez commentée de la voûte céleste, assurée par les Cercles astronomiques de Touraine. Balance, Scorpion, Couronne australe, Centaure…il s'agit de profiter des conditions d'observation souvent exceptionnelles offertes par les terrasses du château pour découvrir les constellations visibles à cette période. Expérience à vivre en famille !

Accès au site (chapelle et jardins uniquement) entre 19h30 à 20h30, fins des soirées à 22h30

contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/

