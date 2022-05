Soirée pieds nus – Earthing, 16 juin 2022, .

Soirée pieds nus – Earthing

2022-06-16 – 2022-06-16

EUR Une soirée reliée à la nature avec nos pieds pour une séance d’Earthing en nature dans la Vallée de Villé.

Nous irons explorer notre connexion électrique à la Terre. Nous rentrerons dans des moments de relaxation en forêt, d’ancrage et nous irons explorer nos ressentis avec nos pieds. Nous Explorerons les bénéfices physiologiques de la technique comme la stimulation de la circulation sanguines, diminution des inflammations… Ou encore les bénéfices émotionnels comme la réduction du stress, l’amélioration d’un état serein. Enfin cette technique nous permettra d’explorer les zones reflexes plantaire.

C’est ouvert à tous les amoureux de la nature ou ceux qui souhaitent la découvrir autrement. Ce n’est pas une sortie botanique mais un moment de calme et de sérénité baigné par les énergies de la forêt et de la Terre, des arbres, des végétaux et des animaux qui s’y trouvent.

Lors des soirées pieds nus vous aurez également l’occasion d’être accompagné par les vibrations du tambour ! Collation à la fin de la séance.

