SOIREE PIANO THEATRE ANTIQUE Vienne, lundi 1 juillet 2024.

FESTIVAL JAZZ A VIENNE 2024 SOIREE PIANOGoGo PenguinAvec le titre de leur sixième album paru l’an passé, les GoGo Penguin ont visiblement cherché à nous rassurer?: «?Everything Is Going to Be OK?», tout va bien se passer. C’est vrai qu’on s’était inquiété du départ de son batteur historique, après la crise du Covid qui a fait des dégâts jusque dans l’harmonie du groupe originaire de Manchester, découvert il y a une dizaine d’années. C’est donc peu dire qu’on a hâte de retrouver le trio qu’on n’avait pas vu à Vienne depuis 2019, non seulement rasséréné, mais chargé d’une belle nouvelle énergie… et d’un nouveau batteur entendu aux côtés de Mulatu Astatké entre autres. Quant à la formule, elle est toujours aussi addictive, avec ce jazz hypnotique qui joue avec notre perception, qui fait de l’électro en acoustique et distord les sons pour mieux brouiller nos sens. Les GoGo Penguin semblent prolonger dans le jazz un miracle tout britannique?: mais que nos voisins ont-ils de plus que nous pour avoir compris à ce point le secret de la pop music?? Adoubés par le roi Jamie Cullum ou l’arbitre des élégances Gilles Peterson, nos pingouins préférés détiennent visiblement la clé avec leurs mélodies aussi planantes qu’énergisantes. Finies les années Blue Note, voilà les GoGo Penguin dans une nouvelle écurie estampillée électro et néo-classique. Nouvelle formule, nouveau label, nouvelle énergie. C’est bien la preuve que les pingouins savent voler?!Hania RaniÀ en juger par la formation musicale qu’elle a reçue (elle a notamment été formée à la prestigieuse Université de musique Frédéric-Chopin de Varsovie), le parcours de Hania Rani semblait plutôt la destiner à une carrière de concertiste classique. Si le piano est au cœur des multiples albums qu’elle a publiés sous son nom ou auxquels elle a participé depuis 2015, la pianiste polonaise a plutôt choisi de faire du clavier le confident privilégié de ses émotions les plus intimes et la pierre angulaire d’un univers en constante évolution. D’abord acoustique, sa palette a pris de plus en plus d’ampleur à chaque album, empruntant aussi bien à la musique de chambre qu’à la pop, à l’ambient, au trip-hop ou à l’electro minimaliste, sans jamais se départir de sa sensibilité à fleur de peau même dans les passages les plus grandioses. La compositrice a franchi un nouveau cap avec son dernier album publié en 2023 : le superbe Ghosts, exploration ambitieuse des thèmes de la vie et de la mort et de ses angoisses et fantasmes secrets, devrait occuper une large part de son premier concert au festival. Une expérience émotionnelle et sensorielle.

Début : 2024-07-01 à 20:30

