[**Le Festival Photo La Gacilly et la revue 6Mois proposent une soirée dédiée au photojournalisme en présence de Marco Zorzanello, lauréat 2020 du Prix 6Mois du photojournalisme.**](https://www.festivalphoto-lagacilly.com/evenements/soiree-photojournalisme-avec-la-revue-6mois) Depuis 10 ans, la revue **6Mois** partage et publie les travaux de photojournalistes internationaux. Son prix, **le Prix 6Mois du photojournalisme,** soutient et accompagne les photojournalistes. Le Festival Photo La Gacilly présente depuis sa création en 2004, des expositions de photojournalistes qui informent et interrogent le public sur les différents enjeux environnementaux et sociétaux. Lors de cette soirée **Marco Zorzanello,** exposé au festival en 2019 avec son travail _Tourisme Climatique_, présentera la continuité de son travail au long cours en tant que lauréat 2020 du Prix 6Mois du photojournalisme avec son portfolio et sa démarche d’auteur. En avant-première, découverte du numéro d’anniversaire de la revue. Avec : Martina Bacigalupo, directrice de la photographie de la revue 6Mois, Tancrède Besnard, mécène du Prix, Stéphanie Retière-Secret, directrice du Festival Photo La Gacilly et Marco Zorzanello, photographe lauréat 2020 du Prix 6Mois du photojournalisme. En partenariat avec la revue 6Mois et la librairie La Grande Évasion. La librairie La Grande Évasion proposera à la vente et en avant-première le numéro d’anniversaire de la revue 6Mois. * _Gratuit, entrée libre -_ _sur réservation_ * _Pass sanitaire et port du masque obligatoire_ * _Ouverture des portes à 18h_ * _Évenement accessible aux personnes à mobilité réduite_ * _Adapté au public à partir de 12 ans_ * _Centre Culturel Artémisia, 5 avenue des archers, 56 200 La Gacilly_

