Les photographes **Alexis Vettoretti, Florence Levillain et Sandra Reinflet**, distingués par le jury du **Prix Roger Pic de la Scam**, vous présenteront leurs portfolios et leurs démarches artistiques. Un moment d’échanges avec les artistes autour de la photographie humaniste. Chaque année, la Scam remet le Prix Roger Pic à l’auteur ou l’autrice d’un portfolio photographique documentaire, témoignant d’un regard humaniste et généreux. Une manière de rendre hommage au photographe, réalisateur et militant du droit d’auteur qui a donné son nom à ce prix. Pour cette 29e édition du Prix Roger Pic, le jury a consacré Alexis Vettoretti pour son portfolio _L’Hôtel de la dernière chance_, et attribué une mention spéciale à Florence Levillain de l’agence Signatures, pour sa série _Nébuleuse_. Deux travaux photographiques où narration documentaire et mise en scène s’entremêlent, s’épousent pour mieux raconter le réel et toucher notre regard. Sandra Reinflet, lauréate du Prix Roger Pic 2020, animera cette soirée en présentant son travail _VoiE.X, artistes sous contraintes,_ vous faisant découvrir les portfolios des lauréats 2021. [Soirée organisée en présence des artistes dans le cadre de la programmation du Festival Photo La Gacilly pour les Journées européennes du patrimoine 2021, en partenariat avec la Scam, Société civile des auteurs multimédia.](https://www.festivalphoto-lagacilly.com/evenements/soiree-photographie-humaniste) * Gratuit, entrée libre – sur réservation * Pass sanitaire et port du masque obligatoire * Ouverture des portes à 18h * Évenement accessible aux personnes à mobilité réduite * Adapté au public à partir de 12 ans * Centre Culturel Artémisia, 5 avenue des archers, 56 200 La Gacilly

