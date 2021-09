Paris Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement Paris SOIRÉE PÉTALES DE ROSES À LA CHAPELLE ND DU SAINT-SACREMENT Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement, le mercredi 29 septembre à 20:30

Ces soirées, initiées il y a 25 ans, sont inspirées par la parole de la petite Thérèse expliquant à l’une de ses sœurs attristée par sa fin prochaine : « Vous verrez, ce sera comme une pluie de roses ». Temps de louange, d’enseignement sur cette grande sainte, d’adoration et de témoignages animé par le P. Alexandre de Mandat Grancey Temps de louange, d’enseignement sur Sainte Thérèse, d’adoration et de témoignages Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement 20 rue Cortambert 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

2021-09-29T20:30:00 2021-09-29T22:00:00

