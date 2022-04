Soirée-performance : Monument aux Vivant·e·s – CHOC Palais de la Porte Dorée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Soirée-performance : Monument aux Vivant·e·s – CHOC Palais de la Porte Dorée, 10 mai 2022, Paris. Le mardi 10 mai 2022

de 20h00 à 21h15

. gratuit Entrée gratuite sur réservation

À l’occasion de la Journée nationale de la mémoire de l’esclave le 10 mai 2022, le Palais de la Porte Dorée présente Monument aux Vivant·e·s – CHOC, premier volet d’un projet artistique au long cours imaginé par Gaëlle Choisne. Monument aux Vivant·e·s – CHOC prend à bras-le-corps le processus historique traumatisant de la Traite et de l’esclavage. Depuis 2006, la France a choisi la date du 10 mai pour commémorer la mémoire de ces crimes contre l’humanité ainsi que de leur abolition. Cette année, en ce jour de deuil, Gaëlle Choisne scénographie l’espace du Forum du Palais pour convier le public à une soirée de communion et de méditation contemplative jouée et chantée, dans un geste sculptural minimal. Accompagnant naturellement le deuil dès ses prémisses, le chant, la musique et la psalmodie transmutent les énergies du choc en moments collectifs de partage et de solidarité. Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.palais-portedoree.fr/programmation/evenement/monument-aux-vivantes-choc 0153595860 publics@palais-portedoree.fr https://www.facebook.com/PalaisdelaPorteDoree/ https://www.facebook.com/PalaisdelaPorteDoree/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-monument-aux-vivantes-choc-323266959177

© DR Monument aux Vivant·e·s – CHOC

