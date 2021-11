Soirée Pégazz le 15 novembre: Le Grand Schwab + Double Détente Studio de L’Ermitage, 11 novembre 2021, Paris.

Soirée Pégazz le 15 novembre: Le Grand Schwab + Double Détente

du jeudi 11 novembre au lundi 15 novembre à Studio de L’Ermitage

Suite à l’annulation de plusieurs concerts lors du Pégazz Festival en juin 2021, le collectif Pégazz & l’Hélicon a souhaité organiser un second temps fort en 2021 : les Soirées Pégazz. Nous sommes très heureux de vous convier au Studio de l’Ermitage les 11 et 15 novembre pour vous présenter quatre formations du collectif. Le collectif musical Pégazz & l’Hélicon vous propose deux soirées le 11 et 15 novembre au Studio de l’Ermitage : LE 11 NOVEMBRE À 21H00 Ouverture des portes à 20h30. restauration et bar sur place. MARC BENHAM SOLO Marc Benham : Piano Un moment dans l’univers singulier de Marc Benham, pianiste cérébral et fougueux, qui sculpte la matière swing au service de compositions très picturales. Entre swing désinvolte et romantisme pudique, ce musicien complexe est un véritable passeur d’émotions. PLAYERS Julien Soro : compositions, clavier, saxophone ténor Stéphan Caracci : clavier, percussions, vibraphone Ariel Tessier : batterie Le nouveau groupe de Julien Soro est un trio à l’instrumentation originale, un saxophone ténor et deux percussions (vibraphone et batterie), et modulable puisque 2 claviers-synthés sont greffés à l’orchestre de base et joués par intermittence par le vibraphoniste et le saxophoniste. Cet apport électronique permet au trio acoustique de muter et lui donne des possibilités sonores plus riches et plus larges, qui fait de lui un véritable « orchestre de poche ». Les musiciens du trio se connaissent depuis longtemps et ont joué dans plusieurs groupes ensemble depuis plus de dix ans. La connexion très forte qui existe entre eux a forgé ce désir de jouer une musique dans laquelle la liberté, le jeu et l’accès à une forme de transe sont essentielles. Julien Soro a écrit pour l’occasion un répertoire qui peut être jouer, mais qui n’a aucune obligation à l’être. Les compositions peuvent apparaître dans l’improvisation et sont de passage dans le mouvement sonore et le temps musical, mais rien n’est figé. L’élan, l’amusement et la jubilation sont au coeur de cette musique. Le spectre des influences musicales est large, des trios Bad Plus et Happy Apple au Claudia Quintet de John Hollenbeck pour le jazz contemporain mais aussi de Steve Reich, Brian Eno et Tom Waits pour la recherche sonore. Le 15 NOVEMBRE À 21H00 Ouverture des portes à 20h30. restauration et bar sur place. DOUBLE DÉTENTE Direction artistique partagée entre Julien Soro – Saxophone alto, Quentin Ghomari – Trompette, Marc Benham – Piano et Raphaël Schwab – Contrebasse Quand 2 duos emblématiques du collectif P&H (Schwab Soro et Gonam City) décident d’unir leurs forces iconoclastes en un surprenant quartet « à géométrie variable », qui mettra en valeur toute la poésie et l’espièglerie qui caractérise ces fantastiques paires de musiciens. LE GRAND SCHWAB Florent Dupuit : saxophone alto et flûtes Julien Soro : saxophone alto Illyès Ferfera : saxophone ténor Guillaume Christophel : saxophone ténor Sylvain Bardiau : trompette Quentin Ghomari : trompette Balthazar Bodin : trombone Fabien Debellefontaine : trombone basse, tuba Paul Jarret : guitare Marc Benham : piano Raphaël Schwab : composition, contrebasse, directeur artistique Ariel Tessier : batterie Une musique pour grand ensemble au souffle romanesque, novateur et riant. Sorties du cerveau complexe d’un alchimiste pince-sans-rire, les compositions du Grand Schwab déclinent les plans sonores au service d’une très large palette d’émotions. Une création 2020-21 du collectif Pégazz & l’Hélicon. INFOS PRATIQUES: Plein Tarif 15€, Prévente 12 € billetterie 11 novembre : [[https://www.billetweb.fr/players-marc-benham-solo-soiree-pegazz](https://www.billetweb.fr/players-marc-benham-solo-soiree-pegazz)](https://www.billetweb.fr/players-marc-benham-solo-soiree-pegazz) billetterie 15 novembre : [[https://www.billetweb.fr/double-detente-le-grand-schwab-soiree-pegazz](https://www.billetweb.fr/double-detente-le-grand-schwab-soiree-pegazz)](https://www.billetweb.fr/double-detente-le-grand-schwab-soiree-pegazz) Invitation professionnelle: [[hello@pegazz.com](mailto:hello@pegazz.com)](mailto:hello@pegazz.com) Horaires : Ouverture des portes 20h30, début des concerts 21h00 Adresse: Studio de l’Ermitage, 8 rue de l’Ermitage, 75020 Paris Métro : Ménilmontant (ligne 2), Jourdain (ligne 11), Gambetta (ligne 3) Bus : Pyrénées Ménilmontant (ligne 96), L’ermitage (ligne 26) Vélib Parking : Olivier Métra Nous remercions nos partenaires sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu : La DRAC Ile-de-France, le CNM, la SPEDIDAM, l’ADAMI, la SACEM et la Fédération Grands Formats.

12 euros en prévente / 15 euros sur place; invitation professionnelle: hello@pegazz.com

Soirées Pégazz le 11 et 15 novembre 2021 au studio de l’Ermitage

Studio de L’Ermitage 8 rue de l’ermitage – 75020 PARIS Paris Paris 20e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T21:00:00 2021-11-11T23:30:00;2021-11-15T21:00:00 2021-11-15T23:30:00