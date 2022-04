Soirée pédagogique Biodiversité & Nature – Cinq insectes et leur destin spectaculaire ! Eurre Eurre Catégories d’évènement: 26400

Eurre

Soirée pédagogique Biodiversité & Nature – Cinq insectes et leur destin spectaculaire ! Eurre, 5 mai 2022, Eurre. Soirée pédagogique Biodiversité & Nature – Cinq insectes et leur destin spectaculaire ! Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus Eurre

2022-05-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-05 20:00:00 20:00:00 Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus

Eurre 26400 Rendez-vous pour une nouvelle rencontre pédagogique autour de la biodiversité, en partenariat avec la Gare des Ramières, avec la projection du documentaire Métamorphoses ! campus@val-de-drome.com +33 4 75 25 43 82 http://www.biovallee-lecampus.fr/ Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus Eurre

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 26400, Eurre Autres Lieu Eurre Adresse Ecosite du Val de Drôme Biovallée - Le Campus Ville Eurre lieuville Ecosite du Val de Drôme Biovallée - Le Campus Eurre Departement 26400

Eurre Eurre 26400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eurre/

Soirée pédagogique Biodiversité & Nature – Cinq insectes et leur destin spectaculaire ! Eurre 2022-05-05 was last modified: by Soirée pédagogique Biodiversité & Nature – Cinq insectes et leur destin spectaculaire ! Eurre Eurre 5 mai 2022 26400 Eurre

Eurre 26400