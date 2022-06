SOIRÉE PÊCHE À L’ÉTANG DE LUTZELBOURG Lutzelbourg Lutzelbourg Catégories d’évènement: Lutzelbourg

Moselle Lutzelbourg Soirée pêche à l’étang de Lutzelbourg, vendredi 1er juillet de 18h à 23h ! Lâcher de 100 kg de truites (entrée 10 €), pizza-flamm sur place ou à emporter (6 €). Sans réservation. aappma.lutzelbourg@gmail.com +33 6 72 57 13 50 Etang du Moulin de Garrebourg D 98B Lutzelbourg

