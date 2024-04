Soirée Paysanne autour de la biodiversité des fermes La ferme du Buis Sonnant Plouguernével, jeudi 11 avril 2024.

La biodiversité, un moteur pour le développement de l’agriculture paysanne !

Jeudi 11 avril à 20h00 à Plouguernével Ferme du Buis Sonnant

Cette soirée paysanne sera l’occasion de s’informer et d’échanger sur les dynamiques et les outils existant et permettant d’agir sur la biodiversité des fermes !

Nombreux témoignages

– des paysans installés et impliqués dans la démarche Paysans de Nature

– Bretagne Vivante et ses possibilités d’accompagnements

– le territoire de la CCKB et ses actions en faveur de la biodiversité

Ouvert à tous paysans, citoyens, élus,… Inscription recommandée

Contact agriculturepaysanne22@gmail.com ou 07 81 27 69 81

Org. Agriculture Paysanne 22 avec la CCKB & Le Buis Sonnant. .

